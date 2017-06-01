Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.30 13:22
— В Правительстве КБР обсудили подготовку организаций республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
— Красная книга КБР выпущена в новой версии.
— Новости кадастровой палаты (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова).
— Сегодня в Нальчике завершаются зональные соревнования МЧС России по пожарно-прикладному спорту. (ЗАПИСЬ: К.Беров, Главный специалист по пропаганде, связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).
— В пришкольные лагеря организованы выезды с развлекательной программой. (ЗАПИСЬ: Л.Мамхегова, ведущий специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи г.о.Нальчик).

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.06.30 16:37

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий я пашэу республикэм къыбгъэдэк1 гупыр хэтщ УФ-мрэ Беларусь республикэмрэ я щ1ыналъэхэм я е 4-нэ …

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.06.30 16:36

— Юрий Коков Россейни бла Беларуссну Форумуну ишине къатышады.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.30 16:35

— Глава КБР принял участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси в Москве.

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