Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.30 13:22
— В Правительстве КБР обсудили подготовку организаций республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
— Красная книга КБР выпущена в новой версии.
— Новости кадастровой палаты (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова).
— Сегодня в Нальчике завершаются зональные соревнования МЧС России по пожарно-прикладному спорту. (ЗАПИСЬ: К.Беров, Главный специалист по пропаганде, связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).
— В пришкольные лагеря организованы выезды с развлекательной программой. (ЗАПИСЬ: Л.Мамхегова, ведущий специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи г.о.Нальчик).