Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.30 13:22

— В Правительстве КБР обсудили подготовку организаций республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.— Красная книга КБР выпущена в новой версии.— Новости кадастровой палаты (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова).— Сегодня в Нальчике завершаются зональные соревнования МЧС России по пожарно-прикладному спорту. (ЗАПИСЬ: К.Беров, Главный специалист по пропаганде, связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).— В пришкольные лагеря организованы выезды с развлекательной программой. (ЗАПИСЬ: Л.Мамхегова, ведущий специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи г.о.Нальчик).