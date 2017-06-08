Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.08 13:37
— Сегодня состоялось очередное заседание Правительства КБР. (ЗАПИСЬ: В. Кунижев, министр строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР).
— Глава КБР Юрий Коков поздравил руководство и жителей Карелии с Днем Республики.
— В Нальчике установлен карантин.
— В Урванском муниципальном районе проходит благотворительная акция «Месяц добра». (ЗАПИСЬ: К. Тлежукова, ведущий специалист отдела опеки и попечительства районной администрации).
— Мария Кучина признана лучшей легкоатлеткой России в мае этого года.