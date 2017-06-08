Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.08 13:37

— Сегодня состоялось очередное заседание Правительства КБР.(ЗАПИСЬ: В. Кунижев, министр строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР).— Глава КБР Юрий Коков поздравил руководство и жителей Карелии с Днем Республики.— В Нальчике установлен карантин.— В Урванском муниципальном районе проходит благотворительная акция «Месяц добра». (ЗАПИСЬ: К. Тлежукова, ведущий специалист отдела опеки и попечительства районной администрации).— Мария Кучина признана лучшей легкоатлеткой России в мае этого года.