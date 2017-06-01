Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.01 13:27
— ПМЭФ-2017: Кабардино-Балкария и Тюменская область договорились о реализации совместных проектов.
— Глава Кабардино-Балкарии участвует в работе Петербургского международного экономического форума.
— Международный день защиты детей отмечается сегодня. .(Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Н.Леонтьева.).
— Встреча депутатов Государственной Думы ФС РФ Заура Геккиева и Ирины Марьяш с молодежью республики.
— Кязим Геляев выиграл крупный турнир на поясах.