Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.01 13:27

— ПМЭФ-2017: Кабардино-Балкария и Тюменская область договорились о реализации совместных проектов.— Глава Кабардино-Балкарии участвует в работе Петербургского международного экономического форума.— Международный день защиты детей отмечается сегодня. .(Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Н.Леонтьева.).— Встреча депутатов Государственной Думы ФС РФ Заура Геккиева и Ирины Марьяш с молодежью республики.— Кязим Геляев выиграл крупный турнир на поясах.