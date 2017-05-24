Радио КБР 13.00 rus — 2017.05.24 13:33

-В Парламенте наградили победителей по реализации проекта по нравственному воспитанию молодежи.(Председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента КБР –С. Азикова.).-В КБР детям из малообеспеченных семей помогут собраться в школу.— В Танцзале города Нальчика в эти минуты проходит праздничный концерт.( Начальник управления культуры администрации г. Нальчика -М.Токуева.)-Аслан Камбиев взял «серебро» на Чемпионате Европы по самбо.— УМВД по городу Нальчику напоминает о возможности получения госуслуг по вопросам миграции. (Специалист по связям со СМИ УМВД России по Нальчику- З. Шогенова.)