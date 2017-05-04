Радио КБР 13.00 rus — 2017.05.04 13:23

— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось заседание, где рассмотрели 20 проектов.(ЗАПИСЬ: С.Говоров, министр сельского хозяйства).— В Минобрнауки КБР состоялся торжественный прием победителей отборочных этапов Национального чемпионата «Молодые профессионалы». (ЗАПИСЬ: Н.Емузова, министр образования, науки и по делам молодежи КБР).— Власти Эльбрусского района окажут всестороннюю помощь семье погибшего и четверым пострадавшим в результате утечки бытового газа в одном из частных домовладений поселка Тегенекли.— КБР сегодня присоединилась к Всероссийской акции «Читаем детям о войне». (ЗАПИСЬ: Л.Мафедзова, пресс-секретарь Минкульта КБР ).— В эти минуты в горадминистрации Нальчика проходит торжественный прием ветеранов и участников Великой Отечественной войны.