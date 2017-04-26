Радио КБР 13.00 rus — 2017.04.26 13:26

-«Кабардино-Балкария» — один из самых культурных кораблей Балтфлота.— В Профсоюзах подходят к завершению общественные обсуждения по соблюдению трудового законодательства.— В сельском поселении Жанхотеко построят современный Дом культуры.-В седьмой школе Нальчика проходит Всероссийская акция по правовому воспитанию учащихся.— В Нальчике закончилась пожарно- профилактическая неделя. (Инструктор пожарно- профилактического отдела г.о.Нальчик -А.Вороков.)— В Нальчике продолжается 70 Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии». (Вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов -А. Куликов.)— В КБР пройдет «Мемориал Султана Сосналиева».