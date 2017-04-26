Радио КБР 13.00 rus — 2017.04.26 13:26
-«Кабардино-Балкария» — один из самых культурных кораблей Балтфлота.
— В Профсоюзах подходят к завершению общественные обсуждения по соблюдению трудового законодательства.
— В сельском поселении Жанхотеко построят современный Дом культуры.
-В седьмой школе Нальчика проходит Всероссийская акция по правовому воспитанию учащихся.
— В Нальчике закончилась пожарно- профилактическая неделя. (Инструктор пожарно- профилактического отдела г.о.Нальчик -А.Вороков.)
— В Нальчике продолжается 70 Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии». (Вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов -А. Куликов.)
— В КБР пройдет «Мемориал Султана Сосналиева».