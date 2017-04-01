Радио КБР 13.00 rus — 2017.04.21 13:27

— В Министерстве промышленности и торговли КБР прошел правовой семинар.— Сегодня во Дворце Творчества Детей и Молодежи КБР проходит Всероссийский краеведческий турнир-конференция. (ЗАПИСЬ: Ф.Гешева, Член общественной палаты КБР).— В Национальном Музее КБР проходит мастер — класс по цветоведению кандидата педагогических наук, профессора кафедры живописи, члена Союза Художников РФ Виталия Денисенко. (ЗАПИСЬ: В.Денисенко).— В эти дни Координационный совет по инновационной деятельности в системе образования КБР при Минобрнауки КБР проводит мониторинг деятельности муниципальных образовательных организаций, функционирующих в «особом статусе».