Радио КБР 13.00 rus — 2017.04.19 13:28

— Заместитель министра сельского хозяйства КБР Мачраил Шетов принял участие в селекторном совещании Министерства сельского хозяйства РФ.— Сегодня началось крупномасштабное командно-штабное учение МЧС России. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы МЧС России по КБР).— О возможности получения справка о наличии (отсутствии) судимости в любом отделе полиции.— Кадеты из г. Прохладный участвуют во Всероссийском молодежном форуме «Мы — патриоты России».(ЗАПИСЬ: Р.Рус, вожатый форума).— «Каббалкэнерго» проведет в КБР плановые ремонтные работы и реконструкцию энергообъектов с временным ограничением подачи электроэнергии.