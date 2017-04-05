Радио КБР 13.00 rus — 2017.04.05 13:27
— Всероссийская акция «100 баллов для победы» продолжается.(Заместитель председателя правительства– министр образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова).
— В Баксанском районе вручили награды ветеранам спорта.(Пресс-секретарь администрации Баксанского района –М.Дугулубгова.)
— За сжигание травы наказаны 15 человек(Главный специалист по пропаганде с общественностью и СМИ ведомства –К.Беров.)
— Спортсмен из КБР стал вторым на Чемпионате России по кикбоксингу.
— В КБР запустили производство противоградной сетки.