Радио КБР 13.00 rus — 2017.04.05 13:27

— Всероссийская акция «100 баллов для победы» продолжается.(Заместитель председателя правительства– министр образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова).— В Баксанском районе вручили награды ветеранам спорта.(Пресс-секретарь администрации Баксанского района –М.Дугулубгова.)— За сжигание травы наказаны 15 человек(Главный специалист по пропаганде с общественностью и СМИ ведомства –К.Беров.)— Спортсмен из КБР стал вторым на Чемпионате России по кикбоксингу.— В КБР запустили производство противоградной сетки.