Радио КБР 13.00 rus — 2017.03.27 13:37

— Прокуратура Эльбрусского района открыла «горячую линию» по вопросам ценообразования.— Сегодня Председатель парламента КБР Татьяна Егорова принимает участие в 32-ой пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.— В Нальчике пошли соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы МЧС по КБР)— В Нальчике пройдет отборочный этап «синей птицы»