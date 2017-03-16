Радио КБР 13.00 rus — 2017.03.16 13:38

— Сегодня на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в КБР среди несовершеннолетних обсуждали дополнительное образование детей.— В ГУ МЧС России по КБР сегодня состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. (ЗАПИСЬ: К.Беров)— В РДТДиЮ пройдет ХV111 республиканская конференция учащихся 5–8 классов «Малые чтения НОУ Сигма. Первые шаги в науку». (ЗАПИСЬ: Е.Куянцева)— В КБР пройдет четвертьфинал бойцовского проекта «PRIME Selection».— На Детском стадионе столицы КБР прошел финальный матч чемпионата Кабардино-Балкарии по мини-футболу.