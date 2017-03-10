Радио КБР 13.00 rus — 2017.03.10 13:32
— Управление Роспотребнадзора по КБР продолжает контролировать качество и безопасность рыбы и морепродуктов.
— Молодой режиссер из КБР – обладатель специального приза кинофестиваля «Дух огня».
— Сегодня в республиканском Дворце творчества детей и молодежи пройдет «Кубок КБР по физическим боям». (ЗАПИСЬ: Е.Куянцева, зав начуно-исследовательским отделом ДТД, кандидат филологических наук).
— Представители ФАМС КБР приняли участие в семинаре по подготовке судей к российскому этапу «Гран При Формула 1».