Радио КБР 13.00 rus — 2017.03.10 13:32

— Управление Роспотребнадзора по КБР продолжает контролировать качество и безопасность рыбы и морепродуктов.— Молодой режиссер из КБР – обладатель специального приза кинофестиваля «Дух огня».— Сегодня в республиканском Дворце творчества детей и молодежи пройдет «Кубок КБР по физическим боям». (ЗАПИСЬ: Е.Куянцева, зав начуно-исследовательским отделом ДТД, кандидат филологических наук).— Представители ФАМС КБР приняли участие в семинаре по подготовке судей к российскому этапу «Гран При Формула 1».