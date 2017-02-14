Радио КБР 13.00 rus — 2017.02.14 13:22

— Министр курортов и туризма КБР Ислам Хасанов и его заместитель Владимир Афауновприняли участие в совещании под председательством руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.— В Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР прошел обучающий семинар для сотрудников.— Сегодня Общество книголюбов Кабардино-Балкарии проводит мероприятие, приуроченное к Международному Дню дарения книги. (ЗАПИСЬ:Н.Шинкарева, председатель общества книголюбов).— В Нальчике пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку.— В КБР прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные XXII Олимпийским зимним играм в Сочи.