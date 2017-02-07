Радио КБР 13.00 rus — 2017.02.07 13:33
— Глава КБР Юрий Коков поднялся на пять позиций в рейтинге влияния глав субъектов РФ.
— Юрий Коков встретился с полномочным представителем Президента России в СКФО Олегом Белавенцевым.
— Неделя науки стартовала в КБГАУ.
— Сегодня волонтеры Молодежного центра КБР проводят акцию «Час без интернета». (ЗАПИСЬ: К.Кумыкова, начальник отдела по связям с общественностью ММЦ).
— Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в КБР за прошедшую неделю осталась ниже недельного эпидпорога.

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Радио КБР 13.00 kab — 2017.02.07 13:35

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий Псыхуабэ щы1ущ1ащ УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щы1э Белавенцев Олег.

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Радио КБР 13.00 bal — 2017.02.07 13:34

— Февраль айдан пособиялагъа къошулгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus — 2017.02.07 13:33

— Глава КБР Юрий Коков поднялся на пять позиций в рейтинге влияния глав субъектов РФ.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2017.02.07 10:29

— Пщ1эншэ приватизацэр еух.

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