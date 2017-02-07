Радио КБР 13.00 rus — 2017.02.07 13:33

— Глава КБР Юрий Коков поднялся на пять позиций в рейтинге влияния глав субъектов РФ.— Юрий Коков встретился с полномочным представителем Президента России в СКФО Олегом Белавенцевым.— Неделя науки стартовала в КБГАУ.— Сегодня волонтеры Молодежного центра КБР проводят акцию «Час без интернета». (ЗАПИСЬ: К.Кумыкова, начальник отдела по связям с общественностью ММЦ).— Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в КБР за прошедшую неделю осталась ниже недельного эпидпорога.