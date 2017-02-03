Радио КБР 13.00 rus — 2017.02.03 13:25

— Сегодня Глава КБР Ю.А.Коков выступил с ежегодным Посланием к Парламенту КБР.— Сегодня в Нальчике стартует ежегодный конкурс «Педагог года-2017». (ЗАПИСЬ: З.Кульбаева, руководитель пресс-службы местной администрации г.о. Нальчик).— Заместитель министра природных ресурсов и экологии КБР Олег Коновалов провел рабочую встречу по вопросу организации мероприятий по предотвращению схода селей и оползней.— Вечер памяти Ахмедхана Налоева прошел в муз. театре. (ЗАПИСЬ: А.Налоев, художественный руководитель театра юного зрителя).— Спортсмен из КБР – призер Всероссийских соревнований по современному пятиборью среди юношей и девушек до 15 лет.