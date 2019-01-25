Радио КБР 13.00 kab — 2019.01.25

— Урысейм студентхэм я махуэмк1э К1уэк1уэ Казбек ехъуэхъуащ.— Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрыхъум теухуа 1уэхугъуэ мы дакъикъэхэм Налшык щок1уэк1.-Усак1уэ, журналист, Куржы-Абхъаз зауэм хэта ГъущIо Зариф дунейм ехыжащ.— Ветеринар, фитосанитар к1элъыплъыныгъэмк1э управленэу КъБ-р, Осетие Ищхъэрэм щы1эхэм 2018 гъэм зэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж зэ1ущ1э мы дакъикъэхэм йок1уэк1.— Испан драматург Алехандро Касона и комедием къытращ1ык1а «Хьэжьэ1ужьэ» спектаклыр ныщхьэбэ щы1энущ.