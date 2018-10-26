Радио КБР 13.00 kab — 2018.10.26 13:28

— Ди къэралым и щэнхабзэм хэщ1ыныгъэшхуэ игъуэтащ, дунейм ехыжащ УФ-м и ц1ыхубэ артист Темыркъан Борис.— К1уэк1уэ Казбек КъБ-м щы1э хьэрычэтыщ1эхэм я хуитыныгъэр къызэпемыгъэудынымк1э омбудсмен Афэсыж Юрий 1ущ1ащ.— Балэ Мухьэдин и фэеплъ фильм нобэ ягъэлъагъуэ.— Ветеринар щ1эныгъэхэм я доктор, профессор Къущхьэ Хъусен и фэеплъу щ1эныгъэ-практикэ конференц Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым нобэ щек1уэк1ынущ. (Къуэжокъуэ Мухьэмэд – биологие щ1эныгъэхэм я доктор, профессор).