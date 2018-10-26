Радио КБР 13.00 kab — 2018.10.26 13:28
— Ди къэралым и щэнхабзэм хэщ1ыныгъэшхуэ игъуэтащ, дунейм ехыжащ УФ-м и ц1ыхубэ артист Темыркъан Борис.
— К1уэк1уэ Казбек КъБ-м щы1э хьэрычэтыщ1эхэм я хуитыныгъэр къызэпемыгъэудынымк1э омбудсмен Афэсыж Юрий 1ущ1ащ.
— Балэ Мухьэдин и фэеплъ фильм нобэ ягъэлъагъуэ.
— Ветеринар щ1эныгъэхэм я доктор, профессор Къущхьэ Хъусен и фэеплъу щ1эныгъэ-практикэ конференц Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым нобэ щек1уэк1ынущ. (Къуэжокъуэ Мухьэмэд – биологие щ1эныгъэхэм я доктор, профессор).