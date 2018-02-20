Радио КБР 13.00 kab — 2018.02.20
— КъБ-м и власть органхэм Тырныауз вольфрам-молибден къыщ1эхып1эм щылэжьэну 1эщ1агъэл1хэр ирагъэджэну я мурадщ.
— Хэкум и хъумак1уэм и махуэ къэблагъэм и щ1ыхьк1э Урысейпсо ц1ыхубэ фронтым «л1ыгъэм и дерсхэр» Урысейпсо 1уэхугъуэ иригъэк1уэк1ынущ.
— Ди лъэпкъэгъу куэдым зэф1эк1 къагъэлъагъуэу дзэм къулыкъу щащ1ащ. (Мэкъуауэ Къэралбий – полковник).
— УФ-м и Президент хэхыныгъэ ек1уэк1ынум зи узыншагъэм сэкъат и1эхэм папщ1э социальнэ такси лэжьэнущ.
— УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм хэтыну жылагъуэ к1элъыплъак1уэхэр КъБ-м щагъэхьэзыр.