Радио КБР 13.00 kab — 2018.01.09 13:33

— Мазэ дызыхуэк1уэм щы1эну «Сочи 2018» Урысейпсо инвестфорумым Кавказ Ищхъэрэ щ1ыналъэм и1э зэф1эк1ыр къыщагъэлъэгъуэну я мурадщ.— Налшык къалэ нэмыцэ зэрыпхъуак1уэхэм къызэры1эщ1агъэк1ыжрэ илъэс 75-рэ зэрыхъум теухуа 1уэхугъуэ январым и 11-м КъБ-м и щыхьэрым щызэхэтынущ.-КъБ-м туристхэм папщ1э п1эщ1эгъуэ линие щолажьэ.— Радиом хъыбарыщ1эхэмк1э и 1энат1эм илъэс 20-м щ1игъук1э щылэжьа, КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист Хьэжыкъарэ Алик нобэ къыщалъхуа махуэщ. (Хьэжыкъарэ Алик – КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист).