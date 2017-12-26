Радио КБР 13.00 kab — 2017.12.26 13:32
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э тхак1уэ, лъахэхутэ, тхылъхэр къыдэзыгъэк1 Котляров Виктор «КъБ-м и пащхьэм щи1э ф1ыщ1эм папщ1э» орденыр хуагъэфащэ.
КъБ-м и Парламентым егъэджэныгъэмк1э, щ1эныгъэмрэ щ1алэгъуалэ политикэмк1э комитетым и зэ1ущ1э убгъуа нобэ щы1ащ.
— Уае Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ ц1ыхухэм я гукъыдэжыр къа1эту республикэм и щыхьэрым и пщ1ант1эхэр къак1ухь. (Мамхэгъ Линэ – Налшык къалэ округ администрацэм физкультурэм, спортымрэ щ1алэгъуалэ 1уэхухэмк1э управленэм и лэжьак1уэ).
— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министр Хъубий Марат Прохладнэ район сымаджэщым и лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ.