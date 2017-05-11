Радио КБР 13.00 kab — 2017.05.11 13:35
-«2017-30 гъэхэм УФ-м и хъыбарегъащ1э 1энат1эхэм жылагъуэм и деж зыщегъэужьыным теухуа стратегием» 1э щ1идзащ ди къэралым и Президент Путин Владимир.
— Дызыхуэк1уэ илъэси 10-20-м производствэм нэхъыбэу къыщагъэсэбэпынур робот, машинэщ1эхэрщ.(Жанкъулей Амырхъан – техникэ щ1эныгъэхэм я кандидат).
— Аруан районым хыхьэ Чернэ Речкэ жылагъуэм хьэщхьэры1уэ уз 1эщым пкърыту къызэрыщахутам къыхэк1ыу а щ1ып1эм карантин щагъэуващ.
— КъБ-м щыщ каскадер Скрипко Геннадий Нартсанэ и 1эгъуэблагъуэм щы1э аузым ираша к1апсэ псыгъуэм метр 200-к1э ирик1уащ.