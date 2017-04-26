Радио КБР 13.00 kab — 2017.04.26 13:28
— Перинатальнэ унэт1ыныгъэр егъэф1эк1уэным теухуа Урысейпсо егъэджэныгъэ форум мы махуэхэм КъБКъУ-м щок1уэк1.
-Къуажэ къэс – щэнхабзэмк1э унэ» Урысейпсо 1уэхугъуэм хиубыдэу Жанхъуэтекъуэ жылагъуэм щэнхабзэ уардэ унэ щ1эуэ щаухуэнущ.
-Балтийскэ флотым кхъухьхэр зэрызэрахьэм теухуа зэпеуэм «Къэбэрдей-Балъкъэр противолодкэ мыиным ещанэ увып1э къыхуагъэфэщащ.
-«Щ1ыхьым и аллея» Интернет зэпеуэм ди Налшык къалэ папщ1э 1э дывгъэ1эт.
— Бэнэк1э хуитымк1э КъБ-мрэ Абхъаз республикэмрэ я гуп къыхэхахэр нобэ Налшык щызэпеуэнухэщ.