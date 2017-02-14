Радио КБР 13.00 kab — 2017.02.14 13:24

— 1уащхьэмахуэ дэк1ыу фэбжь зыгъуэта альпинистым деж нэсащ 1уащхьэмахуэ къегъэлак1уэ отрядым хэтхэр.— Хэкум и хъумак1уэм и махуэр ди къэралым зэрыщагъэлъап1эм и щ1ыхьк1э тхьэмахуэ дызыхуэк1уэм махуипл1 мылэжьэгъуэу щытынущ.— СИЗО, колониехэм я унафэщ1хэр дяпэк1э к1элъыплъын хуей хъунущ тезыр езыхьэк1хэм ерыскъы зэмыл1эужьыгъуэхэр иратыным.— Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 28-рэ зэрыхъум теухуа 1уэхугъуэхэр КъБ-м щызэхэтщ.— Урысей Газетым и медиацентрым нобэ щыхоплъэ Зыуэ щыт къэрал экзаменыр литературэмк1э дяпэк1э зэратхыну щ1ык1эм.