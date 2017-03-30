Радио КБР 13.00 bal — 2017.03.30 13:25

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Радио КБР 13.00 kab — 2017.03.30 13:26

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий республикэм и Правительствэм и унэм щы1ущ1ащ УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ …

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Радио КБР 13.00 rus — 2017.03.30 13:25

— Сегодня состоялась рабочая встреча Полномочного представителя Президента РФ в СФКО О.Е.Белавенцева и Главы КБР Ю.А.Кокова.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.03.30 10:35

— Налшык аропортым теухуа зэ1ущ1э К1уэк1уэ Юрий иригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.03.30 10:34

— Юрий Коков Нальчикни аэропортун жангыртыу бла байламлы кенгеш бардыргъанды.

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.30 10:33

— Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова в составе официальной делегации РФ принимает участие в работе сессии КМРВСЕ.

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