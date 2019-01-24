Радио КБР 11.00 rus — 2019.01.24

— Казбек Коков встретился с первым заместителем директора Росгвардии Сергеем Меликовым.— Врио КБР принял участие в семинаре по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».— Сегодня в кадастровой палате действует телефон горячей линии. (ЗАПИСЬ: О.Ворокова, пресс-секретарь государственной кадастровой палаты Росреестра РФ по КБР).— С 1 февраля будут проиндексированы федеральные ежемесячные денежные выплат.— В Нальчике установили мемориальную доску кабардинскому историку Сараби Мафедзеву. (ЗАПИСЬ: Б.Карамурзов, президент КБГУ).