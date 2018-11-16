Радио КБР 11.00 rus — 2018.11.16
— Казбек Коков встретился с финалистами 1-го Всероссийского конкурса «Лидеры России». (ЗАПИСЬ: К.Коков, врио главы КБР).
— В Парламенте КБР обсудили эффективность НКО. (ЗАПИСЬ: Б.Паштов, председатель Комитета по культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ при Парламенте КБР).
— Сегодня в КБР пройдет профилактический рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, госинспектор отдела безопасности дорожного движения ГИБДД МВД по КБР).
— В КБР стартовало первенство по самбо.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab — 2018.11.16

— К1уэк1уэ Казбек дин лэжьак1уэхэм я1ущ1ащ. — Тырныауз комбинатыр къызыф1агъэувэжын ягугъэщ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal — 2018.11.16

— Тырнауузда тау-магъдан комбинатны ишин жангырыу проектге уллу магъана бериледи.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus — 2018.11.16

— Казбек Коков встретился с финалистами 1-го Всероссийского конкурса «Лидеры России».

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2018.11.16

— КъБ-м и 1этащхьэ къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек 1ущ1ащ

Подробнее