Радио КБР 11.00 rus — 2018.11.16

— Казбек Коков встретился с финалистами 1-го Всероссийского конкурса «Лидеры России».(ЗАПИСЬ: К.Коков, врио главы КБР).— В Парламенте КБР обсудили эффективность НКО. (ЗАПИСЬ: Б.Паштов, председатель Комитета по культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ при Парламенте КБР).— Сегодня в КБР пройдет профилактический рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, госинспектор отдела безопасности дорожного движения ГИБДД МВД по КБР).— В КБР стартовало первенство по самбо.