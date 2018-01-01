Радио КБР 11.00 rus — 2018.11.09 11:25

-В Нальчике проходит XXVIII Конференция регионального отделения «Единой России».— Сегодня на территории КБР пройдут Массовые проверки пассажирского транспорта. (Государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР -И.Алчигирова.)-В Верхнем Курпе заменили ветхий водопровод.-Продолжается прием заявок на участие в кадровом конкурсе «Новая высота».— Спортсменка из Кабардино-Балкарии Арианна Конокова завоевала бронзовую медаль первенства России по дзюдо.