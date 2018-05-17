Радио КБР 10.00 rus — 2018.05.17 10:25
— Судебные приставы обсудили взыскание алиментов(Уполномоченный по правам ребёнка при главе КБР -С. Тлинова .)
-Анонс предстоящих мероприятий.
-В Парламенте КБР пройдут публичные слушания об исполнении бюджетов.
— Сегодня В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)
— 1 командное место на Открытом чемпионате Чечни по дрэг-рейсингу заняли спортсмены из Кабардино-Балкарии.