Радио КБР 10.00 rus — 2018.05.15 10:40

— Председатель правительства КБР встретился с зам. руководителя Росстата.— Алий Мусуков встретился с членами Молодежного правительства КБР.(Председатель Правительства КБР –А.Мусуков) .— КБР принимает участие в Российской выставке племенных овец и коз .— Братья Шхагапсоевы стали победителями всероссийского молодежного турнира по вольной борьбе.— «Старт в будущее России. Химия» открыл республиканскую профориентационную неделю КБГУ-2018. (Проректор КБГУ –Ю.Малкандуев.)— «Курорты Северного Кавказа» презентуют свои турпродукты в СКФО.— Мусульмане КБР готовятся к Рамадану.