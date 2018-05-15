Радио КБР 10.00 rus — 2018.05.15 10:40
— Председатель правительства КБР встретился с зам. руководителя Росстата.
— Алий Мусуков встретился с членами Молодежного правительства КБР.(Председатель Правительства КБР –А.Мусуков) .
— КБР принимает участие в Российской выставке племенных овец и коз .
— Братья Шхагапсоевы стали победителями всероссийского молодежного турнира по вольной борьбе.
— «Старт в будущее России. Химия» открыл республиканскую профориентационную неделю КБГУ-2018. (Проректор КБГУ –Ю.Малкандуев.)
— «Курорты Северного Кавказа» презентуют свои турпродукты в СКФО.
— Мусульмане КБР готовятся к Рамадану.