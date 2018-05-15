Радио КБР 10.00 rus — 2018.05.15 10:40
— Председатель правительства КБР встретился с зам. руководителя Росстата.
— Алий Мусуков встретился с членами Молодежного правительства КБР.(Председатель Правительства КБР –А.Мусуков) .
— КБР принимает участие в Российской выставке племенных овец и коз .
— Братья Шхагапсоевы стали победителями всероссийского молодежного турнира по вольной борьбе.
— «Старт в будущее России. Химия» открыл республиканскую профориентационную неделю КБГУ-2018. (Проректор КБГУ –Ю.Малкандуев.)
— «Курорты Северного Кавказа» презентуют свои турпродукты в СКФО.
— Мусульмане КБР готовятся к Рамадану.

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Радио КБР 10.00 kab — 2018.05.15 10:45

— КъБ-м и премьер-министр Мусуков Алий 1ущ1ащ УФ-м къэрал статистикэмк1э федерал къулыкъущ1ап1эм и унафэщ1ым и къуэдзэ Кевеш Александр.

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Радио КБР 10.00 bal — 2018.05.15 10:43

— Мусукланы Алий жаш тёлю правительство бла тюбешгенди

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Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2018.05.15 10:40

— Председатель правительства КБР встретился с зам. руководителя Росстата.

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Радио КБР 07.10 kab — 2018.05.15 9:04

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным дытопсэлъыхь Рэмэдан мазэ къэблэгъам и ф1ыгъуэхэм,

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Радио КБР 07.10 bal — 2018.05.15 9:02

-«Малкъар тангла» информация-музыка бериу

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