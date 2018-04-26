Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.26 10:25

— В Нальчике состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО.— В прокуратуре КБР начинается совещание межведомственной комиссии руководителей правоохранительных структур округа .( Старший помощник прокурора КБР –О.Неботова)— II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, магистрантов и аспирантов пройдёт в КБГАУ.— В Кабардино-Балкарском кардиоцентре провели первые операции с использованием внутрисосудистого ультразвука.(Зав. отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Института клинической кардиологии им. Мясникова –Е.Меркулов.)— В КБР началось обследование источников наружного противопожарного водоснабжения. (Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР-В.Снеговской.)