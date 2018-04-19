Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.19 10:30

-Заседание правительственной комиссии КБР по обеспечиваю безопасности дорожного движения проходит в эти минуты.( Корреспондент программы «Вести КБР» -С.Нагоева.)-Председатель Правительства КБР встретился с полномочным министром посольства Финляндии в России .-Проведено аэровизуальное обследование высокогорных районов республики.-В Нальчике состоялось торжественное награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Белые журавли».(Дипломант – З. Калобекова.)— Сегодня В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)