Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.19 10:30
-Заседание правительственной комиссии КБР по обеспечиваю безопасности дорожного движения проходит в эти минуты.( Корреспондент программы «Вести КБР» -С.Нагоева.)
-Председатель Правительства КБР встретился с полномочным министром посольства Финляндии в России .
-Проведено аэровизуальное обследование высокогорных районов республики.
-В Нальчике состоялось торжественное награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Белые журавли».(Дипломант – З. Калобекова.)
— Сегодня В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)

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Радио КБР 10.00 kab — 2018.04.19 10:32

— Кавказ Ищхъэрэр федерал программэхэм щ1агъуу хэткъым.

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Радио КБР 10.00 bal — 2018.04.19 10:31

— Финляндияны РФ-да посольствосуну делегациясы КъМ-гъа келип турады.

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Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.19 10:30

-Заседание правительственной комиссии КБР по обеспечиваю безопасности дорожного движения проходит в эти минуты.

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Радио КБР 07.10 kab — 2018.04.19 9:04

— Хъыбарырэ макъэмэк1э зыхэлъ «Махуэпежьэ» нэтын.

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Радио КБР 07.10 bal — 2018.04.19 9:02

-«Малкъар тангла» информация-музыка бериу

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Радио КБР 07.10 rus — 2018.04.19 9:00

-Информационно-музыкальный канал «С УТРА ПОРАНЬШЕ».

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