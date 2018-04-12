Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.12 10:28

— Кабинет министров КБР рассмотрит порядка 20 вопросов социально-экономической направленности.— Глава КБР принял участие в выездном совещание Секретаря Совета Безопасности РФ .— Сегодня День космонавтики. (Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР- Г.Гречко.)— В СГКИИ прошел юбилейный вечер профессора института Валерия Шарибова. (Председатель рескома профсоюза работников культуры КБР – М.Даова.)— Северо-Кавказский государственный институт искусств (Нальчик) и Российско-Таджикский (Cлавянский) университет заключили Договор о сотрудничестве.— Сегодня В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)