Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.12 10:28
— Кабинет министров КБР рассмотрит порядка 20 вопросов социально-экономической направленности.
— Глава КБР принял участие в выездном совещание Секретаря Совета Безопасности РФ .
— Сегодня День космонавтики. (Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР- Г.Гречко.)
— В СГКИИ прошел юбилейный вечер профессора института Валерия Шарибова. (Председатель рескома профсоюза работников культуры КБР – М.Даова.)
— Северо-Кавказский государственный институт искусств (Нальчик) и Российско-Таджикский (Cлавянский) университет заключили Договор о сотрудничестве.
— Сегодня В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)