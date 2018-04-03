Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.03 10:30

— Арсен Алакаев — вице-премьер правительства КБР.— Таймураз Ахохов назначен и. о. главы администрации Нальчика.— В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту хищения 31 миллиона рублей.— Сегодня ко Дню распространения информации о проблеме аутизма проходит семинар-практикум. тему продолжает (Пресс-секретарь КБГУ –И.Долова)-Сегодня пройдет очередное профилактическое мероприятие «Прозрачное стекло».(Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции -А. Моторова.)