Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.03 10:30
— Арсен Алакаев — вице-премьер правительства КБР.
— Таймураз Ахохов назначен и. о. главы администрации Нальчика.
— В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту хищения 31 миллиона рублей.
— Сегодня ко Дню распространения информации о проблеме аутизма проходит семинар-практикум. тему продолжает (Пресс-секретарь КБГУ –И.Долова)
-Сегодня пройдет очередное профилактическое мероприятие «Прозрачное стекло».(Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции -А. Моторова.)