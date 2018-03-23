Радио КБР 10.00 rus — 2018.03.23

— В Министерстве по делам Северного Кавказа обсудили стратегию развития туризма в регионе— Сегодня в сельском поселении Н.Чегем пройдет прием граждан осуществляемый передвижной МКС (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)— В Кабардино-Балкарской Республике продолжается акция «День приема монеты от населения».— Всероссийская акция «Дни открытых дверей» по налогу на доходы физических лиц пройдет сегодня.— В Кабардино-Балкарии завершается первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».— Сегодня в республике состоится рейтинговое голосование за общественное территории, подлежащие благоустройству в этом году.(Начальник отдела жилищного хозяйства Министерства строительства,жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР -М.Устов.)