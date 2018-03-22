Радио КБР 10.00 rus — 2018.03.22

— В Москве прошло заседание Правления Пенсионного фонда России.(Ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР- З.Алоева.)— Сегодня В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)— В Кабардино-Балкарской Республике пройдет акция «День приема монеты от населения».— Сегодня в КБГУ ,Ко дню возрождения балкарского народа пройдёт мероприятие и заседание ФАС .— В Нальчике открыли Неделю детской книги.— В Тереке увеличили выпуск одежды для военнослужащих Минобороны России.— Именитая спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене (Кучина) признана лучшей легкоатлеткой мира по итогам зимнего сезона.