Радио КБР 10.00 rus — 2018.03.22
— В Москве прошло заседание Правления Пенсионного фонда России. (Ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР- З.Алоева.)
— Сегодня В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)
— В Кабардино-Балкарской Республике пройдет акция «День приема монеты от населения».
— Сегодня в КБГУ ,Ко дню возрождения балкарского народа пройдёт мероприятие и заседание ФАС .
— В Нальчике открыли Неделю детской книги.
— В Тереке увеличили выпуск одежды для военнослужащих Минобороны России.
— Именитая спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене (Кучина) признана лучшей легкоатлеткой мира по итогам зимнего сезона.