Радио КБР 10.00 rus — 2018.03.01

— В Доме Правительства КБР проходит очередное заседание.(Корреспондент программы «Вести КБР» -С.Нагоева.)— Рост туристического потока в Кабардино-Балкарию за четыре года составил 75%.— 1 марта День консультаций в Росреестре. (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР -О. Ворокова).— Сегодня легкоатлетке из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене (Кучиной) предстоит выступить на Чемпионате мира в помещении.— В Доме Правительства КБР накануне обсудили социально-экономическое состояние республики и меры господдержки малого и среднего предпринимательства. (Министр экономического развития КБР -Б. Рахаев.)