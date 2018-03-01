Радио КБР 10.00 rus — 2018.03.01
— В Доме Правительства КБР проходит очередное заседание.(Корреспондент программы «Вести КБР» -С.Нагоева.)
— Рост туристического потока в Кабардино-Балкарию за четыре года составил 75%.
— 1 марта День консультаций в Росреестре. (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР -О. Ворокова).
— Сегодня легкоатлетке из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене (Кучиной) предстоит выступить на Чемпионате мира в помещении.
— В Доме Правительства КБР накануне обсудили социально-экономическое состояние республики и меры господдержки малого и среднего предпринимательства. (Министр экономического развития КБР -Б. Рахаев.)