Радио КБР 10.00 rus — 2018.02.22

— Глава Кабардино-Балкарии обсудил с руководителями правоохранительных и силовых структур вопросы борьбы с преступностью и обеспечения безопасности населения республики— В Парламенте КБР проходит очередное заседание .(Корреспондент программы «Вести КБР» -Ф.Альборова.)— Сегодня в республике стартовал поход через перевал Шаухна. (Завсектором по связям с общественностью и СМИ Минкурортов КБР –О.Погребняк.)— В Нальчике пройдет «Мемориал Джульбера Быкова» по дзюдо.