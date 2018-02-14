Радио КБР 10.00 rus — 2018.02.14

— Власти Кабардино-Балкарии окажут помощь ветеранам и инвалидам по оплате услуг ЖКХ.— Сегодня Общество книголюбов Кабардино-Балкарии празднует Международный День дарения книги. (ЗАПИСЬ: Н.Шинкарева, председатель Общества книголюбов).— В Местной администрации г.о. Нальчик утвердили перечень дворовых территорий, планируемых включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2018 году».— В Нальчике запускают молодежное реалити-шоу «Будущее России».(ЗАПИСЬ: М.Чочаева, руководитель проекта).