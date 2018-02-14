Радио КБР 10.00 rus — 2018.02.14
— Власти Кабардино-Балкарии окажут помощь ветеранам и инвалидам по оплате услуг ЖКХ.
— Сегодня Общество книголюбов Кабардино-Балкарии празднует Международный День дарения книги. (ЗАПИСЬ: Н.Шинкарева, председатель Общества книголюбов).
— В Местной администрации г.о. Нальчик утвердили перечень дворовых территорий, планируемых включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2018 году».
— В Нальчике запускают молодежное реалити-шоу «Будущее России».(ЗАПИСЬ: М.Чочаева, руководитель проекта).

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Радио КБР 10.00 kab — 2018.02.14

— Ди республикэм нобэ щек1уэк1ыну 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2018.02.14

— Айырыулагъа хазырлана — ШК-да жангы школла ишленедиле — Эл мюлк продукцияны ёлчеми ёсгенди — Жер-жерледен билдириуле…

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2018.02.14

— Власти Кабардино-Балкарии окажут помощь ветеранам и инвалидам по оплате услуг ЖКХ.

Подробнее