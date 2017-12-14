Радио КБР 10.00 rus — 2017.12.14 10:25
-Глава КБР встретился с фотохудожником Антоном Ланге.
— В Нальчике пройдет выставка Руслана Мазло.
— Полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» по Северо-Кавказскому федеральному округу завершился в Пятигорске.
— Дети, пострадавшие в ДТП на дорогах Нальчика, прошли сеанс иппотерапии( Государственный инспектор УГИБДД МВД по КБР- И.Алчигирова.)
— В эти минуты ДАТ «Солнечный город» начинает свою работу межрегиональная конференция «Итоги реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения».(Заведующая сектором мониторинга качества образования аттестации обучающихся Минобрнауки КБР -О .Дышекова).