Радио КБР 10.00 rus — 2017.12.14 10:25

-Глава КБР встретился с фотохудожником Антоном Ланге.— В Нальчике пройдет выставка Руслана Мазло.— Полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» по Северо-Кавказскому федеральному округу завершился в Пятигорске.— Дети, пострадавшие в ДТП на дорогах Нальчика, прошли сеанс иппотерапии( Государственный инспектор УГИБДД МВД по КБР- И.Алчигирова.)— В эти минуты ДАТ «Солнечный город» начинает свою работу межрегиональная конференция «Итоги реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения».(Заведующая сектором мониторинга качества образования аттестации обучающихся Минобрнауки КБР -О .Дышекова).