Радио КБР 10.00 rus — 2017.11.30 10:22
— Глава КБР встретился с министром финансов России Антоном Силуановым.
— В Минспорта КБР прошло рабочее совещание по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в спортивной среде.
— Делегация от КБР выехала на пятый Форум СМИ Северного Кавказа.
— В Чегемском районе завершаются работы по строительству первой очереди рыбоводного хозяйства ООО «Кавказ-рыба».
— В Нальчике состоялся вечер памяти, посвященный Заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарской АССР Али Шогенцукову. (ЗАПИСЬ: М.Шакова, заведующая Мемориального музея-квартиры А. Шогенцукова).

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Радио КБР 13.00 kab — 2017.11.30 13:26

— Ди республикэм нобэ щек1уэк1 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus — 2017.11.30 13:24

— В с.п. Озрек Лескенского муниципального района проходит выездное заседание президиума парламента Кабардино-Балкарской Республики.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2017.11.30 10:24

— К1уэк1уэ Юрий Силуанов Антон 1ущ1ащ.

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