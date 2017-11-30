Радио КБР 10.00 rus — 2017.11.30 10:22

— Глава КБР встретился с министром финансов России Антоном Силуановым.— В Минспорта КБР прошло рабочее совещание по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в спортивной среде.— Делегация от КБР выехала на пятый Форум СМИ Северного Кавказа.— В Чегемском районе завершаются работы по строительству первой очереди рыбоводного хозяйства ООО «Кавказ-рыба».— В Нальчике состоялся вечер памяти, посвященный Заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарской АССР Али Шогенцукову. (ЗАПИСЬ: М.Шакова, заведующая Мемориального музея-квартиры А. Шогенцукова).