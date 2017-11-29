Радио КБР 10.00 rus — 2017.11.29 10:20

— Правительство Кабардино-Балкарии утвердило величину прожиточного минимума за III квартал 2017 года.— В Региональной Общественной приемной партии «Единая Россия» в Нальчике проходят дни приема граждан. (ЗАПИСЬ: И.Марьяш, депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва).— Местная администрация г.о. Нальчик разработала эскизный проект реконструкции «сувенирного» рынка в Нальчике.— Делегация Межрегионального туристического форума встретилась с министром курортов и туризма КБР Муратом Шогенцуковым. (ЗАПИСЬ: М.Шогенцуков, министр курортов и туризма КБР).— Фотограф Ахмат Байсиев из селения Верхняя Балкария стал победителем фотоконкурса «Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока».