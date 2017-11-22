Радио КБР 10.00 rus — 2017.11.22 10:28

— Вице-премьер КБР Нина Емузова встретилась с членами Молодежной палаты парламента КБР(ЗАПИСЬ:Н.ЕМУЗОВА.)— Глава КБР провел прием граждан в приемной Президента РФ.-В парламенте КБР обсудили профилактику наркомании в школах.-В Нальчике состоялся юбилейный вечер Сафарби Бетуганова .(Председатель общества книголюбов КБР-Н. Шинкарева.)— УГИБДД призывает всех быть предельно внимательными и аккуратными! (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции- А.Моторова.)