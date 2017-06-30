Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.30 10:26
— Делегация Кабардино-Балкарии принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси.
— В Нальчике откроется арт-экспресс.
— В КБР завершаются зональные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров).
— Сегодня в КБГУ пройдет Ярмарка вакансий для студентов и выпускников вуза. (Директор Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников КБГУ –А. Шафиев.)

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.06.30 10:29

— КъМ-р Юрий Коковну башчылыгъында Россейни бла Беларуссияны регионларыны 4-чю форумуна къатышады.

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Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.30 10:26

— Делегация Кабардино-Балкарии принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси.

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.30 9:05

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий я пашэу республикэм къыбгъэдэк1 гупыр хэтщ УФ-мрэ Беларусь республикэмрэ я щ1ыналъэхэм я е 4-нэ …

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