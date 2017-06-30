Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.30 10:26

— Делегация Кабардино-Балкарии принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси.— В Нальчике откроется арт-экспресс.— В КБР завершаются зональные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров).— Сегодня в КБГУ пройдет Ярмарка вакансий для студентов и выпускников вуза. (Директор Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников КБГУ –А. Шафиев.)