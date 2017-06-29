Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.29 10:33

— Председатель правительства КБР выступил на координационном совещании по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка в СКФО-В КБР будет план научно-технического обеспечения сельского хозяйства на перспективу— В с. Кенделен пройдет прием граждан.(Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)-В июле в Нальчике будут отключать телерадиовещание.-«Спортивный дозор» проходит в Нальчике.— В КБР проходят зональные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров)