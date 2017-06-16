Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.16 10:23

— В Кабардино-Балкарии будет разработана комплексная программа по профилактике наркомании на 2018-2023 годы.— В Нальчике отметят юбилей Керима Отарова.— Сергей Касумов — советник главы КБР.— В Парламенте КБР пройдёт Заседание Общественного совета при Председателе Парламента КБР .— Сегодня В Пятигорске состоится Открытый краевой турнир по художественной гимнастике «Эолова арфа».— В ГКЗ состоится благотворительный спектакль нальчикского театра юного зрителя «Оскар и Розовая дама». (Руководитель ТЮЗа –А.Налоев.)