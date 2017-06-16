Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.16 10:23
— В Кабардино-Балкарии будет разработана комплексная программа по профилактике наркомании на 2018-2023 годы.
— В Нальчике отметят юбилей Керима Отарова.
— Сергей Касумов — советник главы КБР.
— В Парламенте КБР пройдёт Заседание Общественного совета при Председателе Парламента КБР .
— Сегодня В Пятигорске состоится Открытый краевой турнир по художественной гимнастике «Эолова арфа».
— В ГКЗ состоится благотворительный спектакль нальчикского театра юного зрителя «Оскар и Розовая дама». (Руководитель ТЮЗа –А.Налоев.)

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.06.16 10:26

— УФ-м и Президент Путин Владимир иджы е 15-нэу ди къэралым щыпсэухэм я упщ1эхэм жэуап щрит линие зэ1уха ек1уэк1ащ.

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Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2017.06.16 10:24

— КъМ-ны башчысында наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыу болгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.16 10:23

— В Кабардино-Балкарии будет разработана комплексная программа по профилактике наркомании на 2018-2023 годы.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.16 9:05

— УФ-м и Президент Путин Владимир иджы е 15-нэу ди къэралым щыпсэухэм я упщ1эхэм жэуап щрит линие зэ1уха дыгъуасэ ек1уэк1ащ.

Подробнее