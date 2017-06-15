Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.15 10:24

— Сегодня пройдет пятнадцатая «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным.— Юрий Коков провел совещание по вопросам достижения прогнозных показателей социально-экономического развития.— В Нальчике проходит научно-профилактическая конференция «Актуальные проблемам нефрологии»( Помощник Министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова.)— С 1 июля на территории Кабардино-Балкарии вводятся новые тарифы на электроэнергию.— Полиция КБР получила новые автомобили.