Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.15 10:24
— Сегодня пройдет пятнадцатая «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным.
— Юрий Коков провел совещание по вопросам достижения прогнозных показателей социально-экономического развития.
— В Нальчике проходит научно-профилактическая конференция «Актуальные проблемам нефрологии»( Помощник Министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова.)
— С 1 июля на территории Кабардино-Балкарии вводятся новые тарифы на электроэнергию.
— Полиция КБР получила новые автомобили.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.06.15 16:58

— Бюгюн Владимир Путин тюзюнлей эфирде халкъны сорууларына жууап бергенди.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.06.15 16:31

— Путин Владимир къэралым щыпсэухэм я упщ1эхэм жэуап иритащ сыхьэтипл1ым нэблагъэк1э.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2017.06.15 10:26

— Урысейм щыпсэухэм я упщ1эхэм Путин жэуап иритынущ.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2017.06.15 10:25

— Бюгюн Владимир Путин тюзюнлей эфирде халкъны сорууларына жууап берликди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.15 10:24

— Сегодня пройдет пятнадцатая «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробнее