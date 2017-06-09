Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.09 10:34

— Пенсионный фонд России опубликовал отчет о деятельности в 2016 году.(Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков.)— Заседание Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности пройдёт сегодня.(Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров)— В эти минуты проходит торжественное открытие школьных оздоровительных летних лагерей в двух образовательных учреждениях республики.(Сотрудник пресс-службы местной администрации г.о. Нальчик –И.Одижеву.)-Анонс предстоящих мероприятий.-В Грозном откроется выставка Мухадина Кишева.-Мария Ласицкене (Кучина) выиграла в Италии очередной международный турнир.