Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.09 10:34
— Пенсионный фонд России опубликовал отчет о деятельности в 2016 году. (Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков.)
— Заседание Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности пройдёт сегодня.(Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров)
— В эти минуты проходит торжественное открытие школьных оздоровительных летних лагерей в двух образовательных учреждениях республики.(Сотрудник пресс-службы местной администрации г.о. Нальчик –И.Одижеву.)
-Анонс предстоящих мероприятий.
-В Грозном откроется выставка Мухадина Кишева.
-Мария Ласицкене (Кучина) выиграла в Италии очередной международный турнир.

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Радио КБР 13.00 kab — 2017.06.09 13:39

— Урысейм и махуэ къэблагъэм теухуауэ.

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Радио КБР 13.00 bal — 2017.06.09 13:39

— КъМ-р Россейни кюнюн белгилерикди.

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Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.09 13:38

— В эти минуты в Детском центре «Радуга» проходит отбор победителей регионального этапа «Семьи года 2017»

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.06.09 10:36

— Урысейм и махуэ къэблагъэм теухуауэ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.06.09 10:35

— Къыйын табийгъат-хауа болумла эм отдан сакъланыу жаны бла республикалы комиссияны жыйылыуу боллукъду.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.09 10:34

— Пенсионный фонд России опубликовал отчет о деятельности в 2016 году.

Подробнее