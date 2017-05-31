Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.31 10:33

— Глава КБР выразил глубокие соболезнования родным жертв урагана в московском регионе.— Сегодня — Всемирный день без табака. (Л.Карова, помощник председателя региональной общественной организации «Лига здоровья нации»).— В КБР объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений. (ЗАПИСЬ: А. Алтудов старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР.)— В КБР проинспектированы детские санаторные оздоровительные учреждения.