Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.31 10:33
— Глава КБР выразил глубокие соболезнования родным жертв урагана в московском регионе.
— Сегодня — Всемирный день без табака. (Л.Карова, помощник председателя региональной общественной организации «Лига здоровья нации»).
— В КБР объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений. (ЗАПИСЬ: А. Алтудов старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР.)
— В КБР проинспектированы детские санаторные оздоровительные учреждения.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.05.31 10:37

— Мэзкуу щы1а жьапщэшхуэм хэк1уэдахэм я 1ыхьлыхэм хуэгузэващ КъБм и тхьэмадэ К1уэк1уэ Юрий.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.05.31 10:35

— Юрий Коков москвачылагъа къайгъы сёз бергенди.

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Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.31 10:33

— Глава КБР выразил глубокие соболезнования родным жертв урагана в московском регионе.

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.05.31 9:05

— «Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтын.

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