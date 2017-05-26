Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.26 10:27

— В эти минуты на ипподроме Нальчика началось празднование 600-летия со дня основания селения Лечинкай.— В КБР продолжается масштабная информационно-просветительская кампания против СПИДа (Л. ШОМАХОВА)— Безопасность в местах детского отдыха будут обеспечивать 700 стражей порядка (А. АШХОТОВ)— В Госкомпечати КБР сегодня состоится вручение свидетельств участникам школы начинающих журналистов «Акулы Пера» (А. САРБАШЕВА)— В КБР увеличилось число военных контрактников.