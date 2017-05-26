Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.26 10:27
— В эти минуты на ипподроме Нальчика началось празднование 600-летия со дня основания селения Лечинкай.
— В КБР продолжается масштабная информационно-просветительская кампания против СПИДа (Л. ШОМАХОВА)
— Безопасность в местах детского отдыха будут обеспечивать 700 стражей порядка (А. АШХОТОВ)
— В Госкомпечати КБР сегодня состоится вручение свидетельств участникам школы начинающих журналистов «Акулы Пера» (А. САРБАШЕВА)
— В КБР увеличилось число военных контрактников.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.05.26 10:28

— Лэшынкъей и юбилеир нобэ ягъэлъап1энущ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.05.26 10:27

— Республиканы Башчысы Юрий Коков школну бошагъан сабийлени алгъышлагъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.26 10:27

— В эти минуты на ипподроме Нальчика началось празднование 600-летия со дня основания селения Лечинкай.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.05.26 9:04

— Иужьрей уэзджынэр школхэм дыгъуасэ къыщеуащ.

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Радио

Радио КБР 07.10 bal — 2017.05.26 9:03

— Республиканы башчысы Юрий Коков правительствону юйюнде ишчи кенгеш бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.26 9:00

— В КБР продолжается масштабная информационно-просветительская кампания против СПИДа

Подробнее