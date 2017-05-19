Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.19 10:28

— В Парламенте КБР наградят активистов.— В Нальчикском музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко пройдет ежегодная акция «Ночь музеев.— Сегодня Сочи в состоится торжественная церемония вручения Национальной премии «Хрустальный компас».— Новости УМВД по городу Нальчику (Специалист по связям со СМИ УМВД России по г. Нальчик- З.Шогенова.)— 2 миллиона рублей из резервного фонда правительства КБР будет выдан для проведения неотложных работ против паводков на реке Малка в районе селения Карагач.(Главный специалист по информации ,пропаганде с общественностью и СМИ ведомства –К.Беров.)-Борцы КБР успешно выступили на фестивале народных игр.